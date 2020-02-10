В Дагестане стартовал форум «Наша победа»

Патриотические организации Северного Кавказа собрались в Махачкале на форуме «Наша победа». Открытие прошло с участием представителей «Бессмертного полка», членов Общественной палаты РФ, Правительства РД.

Открывая форум, первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов, обратился к общественным организациям, чтобы они активно участвовали в подготовке к юбилею Победы.

Задача форума – укрепление и развитие гражданского самосознания у молодежи. Предложения войдут в программный документ воспитания.

Стратегическая сессия «Наша победа» проходит на территории СКФО с ноября 2019 года.