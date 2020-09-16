В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»

16 сентября на территории научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале открылся фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит». Он будет проходить три дня.

На церемонии открытия фестиваля присутствовали руководитель Минкомсвязи РД Сергей Снегирев, руководитель «РГВК «Дагестан» Елена Тагирова, председатель ОМП РД Магомед Магомедалиев, главред газеты «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов и другие.

В Фестивале участвуют почти сто пятьдесят студентов, молодые журналисты, а также учащиеся «Школы юных журналистов».

В рамках мероприятия участники сформируют несколько групп, которые предложат медиапроекты с сфере ТВ, радио и печати.

Авторы лучших идей получат возможность их трансляции на телевидении, радио и в печати.

Спикеры расскажут участникам о современных медийных направлениях, покажут, как создавать уникальные медиапроекты.

Оценят работы члены Экспертного совета, возглавляемого заместителем руководителя Минкомсвязи РФ Алексеем Волиным.