В Дагестане создано сообщество матерей, сестёр и жён погибших военнослужащих «Сила матерей»

Инициатором создания сообщества является председатель ВОД «Матери России» по городу Махачкале Сефижат Магомедрасулова. На сегодняшний день в сообществе уже более ста матерей героев.

Женщины регулярно проводят мероприятия как для матерей, так и для жен и детей героев. В частности, проведено уже несколько масштабных мероприятий. Так, в музее «Россия моя история» прошла встреча «Пою я оду Матери», приуроченная ко Дню матери, состоялся мавлид в женском центре «Муслимат», а в преддверии Нового года мероприятие в Школе благонравия и «Вечер дуа» совместно с Муфтиятом РД.

«Подобное объединение существует только в Дагестане. Мы активно взаимодействуем с другими регионами России, обмениваемся опытом. Тесно сотрудничаем с Муфтиятом Республики Дагестан, депутатским корпусом, общественными организациями и др.

В наступившем 2023 году запланировано большое количество региональных и федеральных мероприятий разных форматов в целях помочь и поддержать женщин, которые потеряли родных в спецоперации и других военных операциях», — сообщила Сефижат Магомедрасулова.

Сообщается, что «Сила матерей» уже собирает материал о погибших в СВО для издания книги о них. В планах также строительство мечети, создание лэпбуков и т.д.