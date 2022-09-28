Общество

В Дагестане создана координационная рабочая группа по обеспечению развития почтовой инфраструктуры

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Заместитель Председателя Правительства Ризван Газимагомедов провёл заседание Координационной рабочей группы по обеспечению развития почтовой инфраструктуры, повышения доступности почтовых услуг для граждан и организаций, улучшения качества обслуживания клиентов, а также модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов связи в Республике Дагестан.

С докладом о ходе реализации мероприятий по модернизации отделений почтовой связи в республике выступил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

По его словам, в рамках исполнения поручения Президента РФ до 2025 года планируется модернизация и приведение в нормативное состояние 315 отделений и иных объектов почтовой связи на территории региона, расположенных в отдалённых и труднодоступных местностях.

Реализация указанных мероприятий обеспечит доступ жителей труднодоступных населенных пунктов к почтовым и финансовым услугам.

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