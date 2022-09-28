В Дагестане создана координационная рабочая группа по обеспечению развития почтовой инфраструктуры

Заместитель Председателя Правительства Ризван Газимагомедов провёл заседание Координационной рабочей группы по обеспечению развития почтовой инфраструктуры, повышения доступности почтовых услуг для граждан и организаций, улучшения качества обслуживания клиентов, а также модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов связи в Республике Дагестан.

С докладом о ходе реализации мероприятий по модернизации отделений почтовой связи в республике выступил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

По его словам, в рамках исполнения поручения Президента РФ до 2025 года планируется модернизация и приведение в нормативное состояние 315 отделений и иных объектов почтовой связи на территории региона, расположенных в отдалённых и труднодоступных местностях.

Реализация указанных мероприятий обеспечит доступ жителей труднодоступных населенных пунктов к почтовым и финансовым услугам.