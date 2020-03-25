В Дагестане создан Ситуационный центр по противодействию завозу и распространению коронавируса

По инициативе Владимира Васильева в регионе заработал Ситуационный центр по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Он был презентован руководителю региона 23 марта.

Центр позволяет собрать всю информацию по вирусу, в том числе распространяемую в сфере медиа. Также он позволяет в онлайн режиме связаться с муниципалитетами и ведомствами.

Затем во время оперативного совещания Васильев заявил, что власти располагают необходимой информацией о возрастных характеристиках населения, и муниципалитетам необходимо вести учет численности возрастных групп для определения количества волонтеров, средств защиты и медикаментов.

По словам главы региона, центр выделил республике более трехсот тысяч медицинских масок. На совещании озвучили информацию о том, что маски будут производиться и и исправительными учреждениями, на что Васильев ответил, что все, что можно производить в регионе, должно быть произведено на месте для создания резерва. На это в бюджет заложено 3 млрд рублей. Дагестанские колледжи уже производят 6000 масок в день.

В конце мероприятия Владимир Васильев отметил необходимость открытия таких центров во всех муниципалитетах региона.