Экономика

В Дагестане создадут питомники саженцев винограда

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В республиканском правительстве обсудили проблемы виноградарства и виноделия. Совещание прошло с участием министра сельского хозяйства и производителей алкогольной продукции.

На начало года в Дагестане выращивают виноград на 26,3 тысячах гектаров.

В прошлом году с одного гектара удалось собрать 98,5 центнеров, всего 208,9 тысяч тонн. Это один из лучших показателей за 30 лет. Таким образом, Дагестан вышел на первое место по производству солнечной ягоды.

На совещании было решено создать специализированный питомник по производству саженцев винограда, также будут искать площади для закладки новых виноградников.

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