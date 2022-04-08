В Дагестане состоялся молебен о здравии росгвардейцев, участвующих в специальной военной операции

В Махачкале в Свято-Успенском кафедральном соборе прошел молебен за здравие сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

В богослужении приняли участие сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Дагестан и махачкалинского соединения войск национальной гвардии. Ключарь Свято-Успенского кафедрального собора иеромонах Силуан на проповеди рассказал, что Россия всегда славилась отважными и мужественными сынами, которые с честью отстаивали интересы государства, что происходит и сейчас.

«Не может не радовать, что вы сегодня пришли помолиться за своих друзей. Пусть Господь услышит наши молитвы, поможет тем ребятам, которые сейчас вдали от дома, поможет и вам, оставшимся здесь, в вашей нелегкой службе», – сказал священнослужитель.

После богослужения росгвардейцы поставили свечи за здравие боевых товарищей и приложились к святыням.

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