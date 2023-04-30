В Дагестане состоялся футбольный турнир, посвященный участникам и погибшим в СВО

Сегодня, 30 апреля, на базе республиканской детско-юношеской спортивной школы Минобрнауки Дагестана состоялся футбольный турнир, посвященный участникам и погибшим в СВО, приуроченный к 100-летию ВФСО «Динамо».

Участниками стали 16 команд: Верховный суд, Росгвардия, ФСО, В/Ч-2454, Каспийская флотилия, УФСИН, МЧС, Минобрнауки, Следственный комитет, Судебные приставы, ФСБ, Ветераны «Динамо», МВД, Таможня, Прокуратура и УФНС. На открытии выступили заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, министр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов, помощник командующего Каспийской флотилией по физической подготовке Сергей Чабан, участник СВО, майор полиции Джабраил Курбанов.

В решающую стадию турнира вышли команды МВД, Минобрнауки РД, В/Ч-2454 и Ветераны «Динамо». В финале сыграли Минобрнауки РД и Ветераны «Динамо». В основное время победитель выявлен не был – 3:3. В серии пенальти точнее были ветераны – 5:4. Команды были награждены кубками, медалями и грамотами. Также были определены лучшие игроки турнира: вратарь – Пахрутдин Волков (Ветераны «Динамо»), защитник – Игорь Жебель (В/Ч-2454), полузащитник – Алисултан Абдулазизов (МВД), нападающий – Насыр Абилаев (Минобрнауки РД). Заместитель министра образования и науки РД Гаджимурад Магомедов и директор РДЮСШ Минобрнауки РД Александр Маркаров поздравили победителя и призеров турнира.

Также на награждении было озвучено, что подобные турниры планируется провести в сентябре и ноябре текущего года.

Источник: Мирмол