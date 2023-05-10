На следующей неделе в Дагестане состоится XXIII Российская выставка племенных овец и коз. Мероприятие такого уровня проводится в регионе впервые.

В ней примут участие животноводы из 23 регионов страны, они представят на смотре 30 пород мелкого рогатого скота. Вопросы развития отрасли будут обсуждаться в ходе насыщенной деловой программы, а гости выставки смогут посетить специально организованную ярмарку сельхозпродукции.

Выставка пройдёт с 16 по 19 мая на площадке стадиона «Анжи Арена» в Каспийске.