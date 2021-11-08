В Дагестане состоится международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел

13 ноября в рамках ежегодного туристического форума «Open Dagestan» состоится фестиваль народных художественных промыслов и ремесел, организованный Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В рамках мероприятия, которое пройдет на стадионе Анжи-арена в Каспийске, состоятся выставка-ярмарка сувенирной продукции от лучших ремесленников Дагестана и мастер-классы по народным художественным промыслам для взрослых и детей.

На одной площадке свои работы представят лучшие мастера по направлениям художественной обработки металла, резьбы по дереву, гончарного производства, художественной керамики, ковроткачества, обработки кости, узорного вязания, золотошвейного дела, орнаментальной насечки по дереву и оружейного искусства.

Там же будет организован образовательный мастер-класс, на котором расскажут о том, как сделать продукт в области народных промыслов узнаваемым и придать ему мировую известность.

Посетители форума смогут также принять участие в обширной развлекательной программе, посетить ярмарку, а также попробовать научиться освоить выбранное ремесло.

Мероприятие начнется в 10:00 13 ноября на стадионе Анжи-арена в Каспийске.

Форум пройдет с соблюдением всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.