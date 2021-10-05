В Дагестане сохраняются ограничения из-за коронавируса

Оперштаб по противодействию COVID-19 в Дагестане принял решение сохранить ограничительные меры. Сергей Меликов констатировал, что сегодня ситуация по коронавирусу в стране снова обостряется.

Но в республике сформировалась тенденция к улучшению ситуации. Начиная с первой декады августа, количество выявленных случаев заболевания пошло на спад: число пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах, значительно уменьшилось. На 3 октября медпомощь в стационарных условиях получают свыше 1,9 тысяч человек, в том числе более 860 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В последние дни число выписанных пациентов из стационаров превышает число поступивших, и чуть меньше стало тяжелых случаев течения болезни.

В целях предотвращения возможного ухудшения эпидобстановки, «четвертой волны», которая в некоторых регионах уже началась, необходимо, по словам Сергея Меликова, активизировать мероприятия профилактического характера, поддерживать высокий уровень охвата тестированием, плановой диспансеризации, профилактических медосмотров и, конечно, вакцинации.