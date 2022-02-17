В Дагестане собрали рекордный урожай риса

Врио Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Правительства. Говорили о подготовке к осенним полевым работам.

Абдулмуслимов отметил, что прошлый год для аграриев республики сложился непростым. Продолжительное отсутствие осадков весной и в начале лета усилило процесс опустынивания пастбищ на севере республики, а в период уборки обильные осадки поставили под угрозу урожай риса и винограда

По информации Минсельхоза, в 2021 году произведено 449 тыс. тонн зерна. Это на 6,5% больше уровня 2020 года. Собран рекордный урожай риса за всю историю рисосеяния – 119 тыс. тонн, при урожайности 45 ц/га.

Такой результат по рису стал возможным благодаря развитию мелиорации, которому уделяется внимание в последние годы на федеральном и республиканском уровнях. Другим достижением аграриев прошлого года является также рекордный урожай винограда – 238 тыс. тонн, что на 14% больше прошлого года, что является лучшим показателем в стране уже второй год подряд. Заложено 758 га садов, собрано 200 тыс. тонн плодов.

По итогам заседания Минсельхозпроду и администрациям районов поручено вместе с администрациями муниципальных районов и сельхозтоваропроизводителями обеспечить завершение подготовки машинно-тракторного парка к весенним полевым работам, а также принять меры по недопущению распространения саранчи.

ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» рекомендовано завершить подготовку межхозяйственной мелиоративной сети к поливному сезону и обеспечить бесперебойную подачу воды сельхозтоваропроизводителям.