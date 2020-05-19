В Дагестане ситуация с COVID-19 остается сложной

По официальной информации на сегодняшний день общее количество инфицированных в республике составляет 3460 человек. Зафиксировано 29 летальных случаев от коронавируса.

Всего обследовано в республике на ковид свыше 35 тысяч человек. Для борьбы с инфекцией в республику были доставлены лекарства и СИЗы. Активное содействие оказывают и меценаты. Важно, что на сегодняшний день в Дагестане сохраняется режим повышенной готовности.

Ограничение передвижения и сохранение режима всеобщей самоизоляции является необходимым средством для недопущения распространения инфекции. Напомним, что Дагестан по количеству инфицированных входит в пятерку субъектов страны.

Салихат Малагусейнова