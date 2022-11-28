В Дагестане Российское историческое общество восстановит отделение

Работа ранее открытого отделения Российского исторического общества в Дагестане была приостановлена в течение нескольких последних лет. По словам проректора дагестанского института развития образования Ахмеда Курбанова, руководство российского исторического общества заинтересовано в восстановлении работы дагестанского регионального отделения.‏

«Для дагестанских исследователей, сотрудников университетов, института истории, археологии и этнографии, национального музея и региональных архивов это возможность принять участие в проектной деятельности и конкурсах, проходящих под эгидой Российского исторического общества».