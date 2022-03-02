В Дагестане реализуется программа догазификации и модернизируют газораспределительные станции

По информации республиканского Минэнерго, в республике насчитывается 25 перегруженных ГРС, и, как заявил врио главы Минэнерго Ризван Мурадов, отсутствие мощностей на этих объектах существенно тормозит процесс дальнейшей газификации населенных пунктов республики, в том числе в отдаленных районах. В министерстве готовят проект обращения в адрес руководителя концерна «Газпром» Алексея Миллера.

Программа газификации Дагестана на 2021–2025 гг. предусматривает газификацию 41083 домохозяйств, строительство 914 км новых газопроводов, подключение 265 объектов котельных, предприятий. В этой связи стоит отметить, что газификацией будут охвачены все районы Дагестана. В планах газификации также горные районы, в том числе высокогорный Рутульский, где предусмотрено строительство межпоселкового газопровода к населённым пунктам Рутул, Кала, Шиназ, Куфа, Амсар, Лучек.

Но, как сообщают с мест, в программу, к слову, не попали села Цахурской долины. Скорее всего, это связано с их труднодоступностью и большими издержками при строительстве газопровода. При этом отметим, что ни одно цахурское село ни в Дагестане, ни в Азербайджане, где также проживают цахуры, еще не газифицировано.

Программа газификации Дагестана на 2021–2025 гг. предусматривает газификацию 41 083 домохозяйств, строительство 914 км новых газопроводов, подключение 265 объектов котельных, предприятий.