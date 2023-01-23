В Дагестане разработают программу приведения бесхозяйных сетей в нормативное состояние

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в настоящее время ЖКХ республики не соответствует современным стандартам, а проводимая работа по его реформированию является недостаточной. Он также добавил, что растущие потребности в энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей, а большая нагрузка приводит к сбоям в процессе эксплуатации и отключениям.

«Приоритетными задачами для нас являются создание нормальных условий проживания дагестанцев, обеспечение их качественной питьевой водой, обеспечение бесперебойным электро — и газоснабжением. Чтобы люди были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами, необходимо внедрять современные системы на базе цифровых решений.

Премьер подчеркнул, что необходимо досконально проанализировать потенциальные риски и принять дополнительные меры поддержки жителей Дагестана.О том, какие проблемы с отключением электроснабжения возникали в республике в период с 11 по 20 января, как они решались, и какая ситуация наблюдается в настоящее время, в своем выступлении рассказал Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц.

По его словам, эпицентрами массовых отключений электроэнергии стали города Махачкала, Каспийск и Бабаюртовский район.

«В городе Махачкале вследствие повреждения силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Махачкала-110» без электроснабжения оставались 31 тыс. человек. Взамен вышедшего из строя силового трансформатора привезен силовой трансформатор мощностью 16 МВА, ведутся работы по монтажу.

Принято решение о реконструкции подстанции 110 кВ «Махачкала-110» с заменой 2-х существующих трансформаторов мощностью 25 МВА каждый на более мощные по 40 МВА», — рассказал он.

В ходе заседания Оперштаба Манвел Мажонц также озвучил, что в Дагестане будет разработана программа приведения бесхозяйных сетей в нормативное состояние.

«В регионе была начата масштабная работа по передаче бесхозяйных сетей на баланс Россетей. И это означает, что на сегодняшний день ответственность Россетей за нормативное состояние по факту наступила. Необходимо включить в тариф мероприятия по содержанию сетей и разработать программу приведения их в нормативное состояние. До сих пор денег на содержание этих сетей не выделялось в тарифе, но и этих денег в тарифе будет недостаточно для приведения сетей в нормативное состояние — это только на эксплуатацию.

По поводу разработки программы приведения в нормативное состояние сетей, я хотел бы напомнить, что это огромный объем сетей, если говорить об уровне напряжения 6,10 кВТ, то порядка 53% оборудования, которое на этом уровне находятся, они были у нас в бесхозяйном статусе», — озвучил Манвел Мажонц.

Отметим, что постановку бесхозяйных сетей на баланс компании Россети планируется произвести в течение 1-2 квартала этого года.

О ходе догазификации населенных пунктов Республики Дагестан и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться в ходе работы рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров.