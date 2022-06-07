В Дагестане разработают концепцию развития рыбохозяйственного комплекса

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с руководством Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию и Комитета по рыбному хозяйству. Обсуждали вопросы деятельности ведомств, развития курируемых отраслей в целом.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что два профильных органа исполнительной власти созданы относительно недавно, их создание позволило усилить контроль и принимаемые меры по развитию сферы виноградарства и рыбного хозяйства.

Премьер заслушал доклады руководителей органов власти о проделанной с начала года работе, после чего были обсуждены проблемные вопросы.

В 2021 году лицензии на добычу рыбы получили 107 предприятий, деятельность по выращиванию товарной рыбы осуществляют 83 хозяйства, переработкой рыбной продукции занимается 10 предприятий, мощность единовременного хранения рыбной продукции с использованием морозильного оборудования составляет 4,6 тыс.тонн.

Как рассказал Руденко, в 2018 году начата реализация проекта по реконструкции и модернизации рыбного терминала морского порта Махачкалы, что в совокупности с восстановлением рыбопромыслового флота позволило многократно увеличить объемы добычи рыбы. По итогам 2021 года вылов кильки составил 31 тыс.тонн. При этом, основная масса добытой рыбы вывозится на переработку в другие регионы РФ.

По итогам совещания Председатель Правительства Дагестана дал ряд протокольных поручений, касающихся деятельности ведомства