В Дагестане разрабатывают Стратегию-2035

Общественный совет Минэкономразвития РД обсуждает Стратегию – 2035. Дискуссия проходит с участием первого вице-премьера Гаджимагомеда Гусейнова, экспертов, экономистов и политологов.

Всероссийская академия внешней торговли принимает участие в разработке стратегии. Гаджимагомед Гусейнов отметил важность внесения изменений в госпрограммы. Дагестан разрабатывал программу с учетом 15 показателей эффективности глав регионов.

Минэкономразвития разрабатывает Стратегию социально-экономического развития СКФО вместе со Стратегией развития Дагестана. Министр Гаджи Султанов отметил, что сегодня программа проходит актуализацию, текст документа будет размещен в сети в течение месяца.