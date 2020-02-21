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В Дагестане разрабатывают Стратегию-2035

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Общественный совет Минэкономразвития РД обсуждает Стратегию – 2035. Дискуссия проходит с участием первого вице-премьера Гаджимагомеда Гусейнова, экспертов, экономистов и политологов.

Всероссийская академия внешней торговли принимает участие в разработке стратегии. Гаджимагомед Гусейнов отметил важность внесения изменений в госпрограммы. Дагестан разрабатывал программу с учетом 15 показателей эффективности глав регионов.

Минэкономразвития разрабатывает Стратегию социально-экономического развития СКФО вместе со Стратегией развития Дагестана. Министр Гаджи Султанов отметил, что сегодня программа проходит актуализацию, текст документа будет размещен в сети в течение месяца.

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