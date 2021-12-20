В Дагестане разрабатывают Концепцию управления госимуществом

Обсуждение состоялось в рамках Региональной научно-практической конференции, посвященной 30-летию образования Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.

Разработана Концепция управления государственным имуществом и земельными ресурсами республики на период до 2030 года. В ней будут отражены вопросы, касающиеся управления государственным имуществом и земельными ресурсами.

Концепция будет иметь статус «рекомендуемой для муниципальных образований». По мнению авторов, это обеспечит цельную систему управления общественно-публичной собственностью в республике.

Цель Концепции — повышение эффективности управления государственным имуществом и земельными ресурсами для обеспечения качественной и полной реализации государственных функций РД в части выполнения социальных обязательств и стимулирования экономического развития республики.