В Дагестане растёт выявляемость нарушений в сфере ТЭК

Об этом Сергею Меликову доложил министр энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов.

Большая часть нарушений, по информации министра, связана с незаконными врезками в газопроводы и самовольными подключениями к электрическим сетям, созданием пользователями майнинговых ферм, уклонением от установки и регистрации приборов учета потребляемых энергоресурсов.

Как отметил руководитель ведомства Ризван Мурадов, часть нарушений совершается с попустительства сотрудников ресурсоснабжающих организаций, на что указывает количество возбужденных в отношении них уголовных дел.

Сергей Меликов рекомендовал компаниям-поставщикам энергоресурсов усилить работу по выявлению недобросовестных сотрудников в своих рядах с привлечением правоохранительных органов.