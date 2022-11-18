Общество

В Дагестане растёт выявляемость нарушений в сфере ТЭК

Оставить комментарий

Об этом Сергею Меликову доложил министр энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов.

Большая часть нарушений, по информации министра, связана с незаконными врезками в газопроводы и самовольными подключениями к электрическим сетям, созданием пользователями майнинговых ферм, уклонением от установки и регистрации приборов учета потребляемых энергоресурсов.

Как отметил руководитель ведомства Ризван Мурадов, часть нарушений совершается с попустительства сотрудников ресурсоснабжающих организаций, на что указывает количество возбужденных в отношении них уголовных дел.

Сергей Меликов рекомендовал компаниям-поставщикам энергоресурсов усилить работу по выявлению недобросовестных сотрудников в своих рядах с привлечением правоохранительных органов.

Также читают:

Дагестанская семья в числе победителей конкурса "С...
"Вахта Героев Отечества" проходит в Махачкале с 7 ...
С наступлением холодов заработала «горячая линия» ...
Камила Гамзатова осудила поступок дагестанцев в Мо...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.