В Дагестане проведут тест по истории Великой Отечественной войны в преддверии Дня неизвестного солдата

В пятницу, 2 декабря в 11:00 часов, в преддверии дня Неизвестного солдата, состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», которую проводит Молодежный парламент при Государственной Думе с 2015 года. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны.

Тест будет иметь базовый и профильный уровень. Проверить свои знания можно будет на специальных площадках, организованных в каждом регионе страны, а также онлайн — на сайте проекта.

Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году добавлены дополнительные вопросы: реальные истории о работе в тылу и героизме солдат, о подвигах молодых людей, учителей, женщин и врачей.

В Дагестане региональным координатором акции выступает Хочбар Баркаев Представитель Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан. Тест будет проводиться при поддержке НС РД и Минобрнауки Дагестана.

«Приглашаем дагестанскую молодёжь принять активное участие в написании теста по истории Отечества. Тест пройдёт на площадках всех муниципалитетов республики: в вузах, ссузах, школах, образовательных центрах и библиотеках. Центральной площадкой станет исторический парк «Россия — моя история». Каждый участник по итогам прохождения теста получит сертификат», — рассказал Председатель Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан Хочбар Баркаев.