В Дагестане проведут Межрегиональную научно-практическую конференцию по вопросам информационного противодействия терроризму

17 декабря в г. Каспийске, в конференц-зале гостиницы «Азимут», состоится ставшая традиционной Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам информационного противодействия терроризму, организованная Министерством информации и печати Республики Дагестан. «В этом году на конференции будут рассматриваться новые формы терроризма как вызов современному обществу. 2021 год запомнится острыми дискуссионными темами и событиями в жизни россиян. Проблемы терроризма и информационного противодействия ему зачастую уходят в Интернет. Насколько готово общество к подобным вызовам, какова роль информационно-телекоммуникационных сетей в распространении терроризма, что ожидать от теневых сетей интернета, как быть с идеологией ненависти молодежи в информационной среде, которая может быть стимулом для дальнейших террористических актов, как при этом все анализировать и осуществлять мониторинг? На все эти вопросы в течение дня постараются ответить приглашенные на конференцию спикеры», — поделились в министерстве. Из-за эпидемиологической ситуации конференция пройдет в очно-заочном режиме. Будет организована прямая трансляция мероприятия для представителей антитеррористических комиссий отдаленных районов республики. Часть спикеров также будет подключаться к дискуссии в формате видеоконференцсвязи. Программа конференции, темы выступлений спикеров, а также дополнительная информация опубликованы на сайте: http://antiterror.forumsmird.ru/

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