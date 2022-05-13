В Дагестане прошёл фестиваль педагогических идей и образовательных технологий

Республиканский фестиваль педагогических идей и образовательных технологий «Современное образование: опыт, инновации, перспективы» прошёл на базе Школы № 61 г. Махачкалы. Участие в нем приняли педагоги и руководители образовательных организаций.

«Этот фестиваль позволит нам понять, как улучшить образование, сделать его доступным, чтобы наши дети могли использовать полученные знания в своей дальнейшей жизни и работать во благо не только республики, но и всей страны. Необходимо работать так, чтобы у детей была правильная профессиональная направленность», – подчеркнула председатель Комитета по образованию и науке НС РД Елена Павлюченко.

Участники представили оригинальные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, авторские проекты, сценарии, опыт внедрения образовательных программ по предпрофильной подготовке и профильному обучению.