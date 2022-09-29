В Дагестане прошло сазедание регионального политсовета «Единой России»

Сергей Меликов в качестве секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» провел заседание дагестанского политсовета партии. Основными направлениями работы заседания явились проекты «Историческая память», «Новая школа», «Городская среда» и волонтерская работа.

Говоря о потенциале и невовлеченном потенциале республики Сергей Меликов подчеркнул: «вернуть то, что было выведено из хозяйственного оборота, заставить все это приносить пользу, дать Дагестану то, что республика сегодня заслуживает, — вот наша задача.»

Далее с докладами выступили Елена Павлбченко («Новая школа»), Камил Саидов («Историческая память»), Нариман Темуркаев («Городская среда»), замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Магомед Магомедов (волонтерская деятельность).

По итогу С. Меликов наметил траекторию дальнейшей работы по реализации проектов и потребовал все внимание направить на поддержку военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей.

В заключение прошло торжественное вручение партийных билетов только принятым членам партии и Благодарностей активным волонтёрам.