В Дагестане прошла всероссийская акция «Сохраним лес»

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов принял участие в заключительном в этом году этапе всероссийской акции «Сохраним лес», который прошел в центральном парке села Новокули Новолакского района.

Комитет лесного хозяйства РД совместно с Администрацией Новолакского района и ПАО «Сбербанк России» организовал акцию потпомадее деревьев.

В рамках торжественной части с приветственным словом к участникам обратился Нариман Абдулмуталибов, где он сообщил, что с начала года экологические мероприятия прошли на 52 площадках в 28 муниципальных образованиях республики, в которых было высажено свыше 210 тыс. различных пород деревьев и сеянцев на участке 107 гектаров.

«Отрадно то, что каждый год увеличивается число участников всероссийской акции «Сохраним лес». Все это свидетельствует о повышении интереса к акции, ее участие в лесозамещении становится все заметнее, и за последние несколько лет мы смогли создать условия, при которых все больше людей могли бы вносить свой вклад. Большую и планомерную работу в этом направлении проводит руководство Правительства республики совместно с Комитетом лесного хозяйства Дагестана, делается все возможное для того, чтобы восстанавливать лесные фонды в регионе.

Всероссийская акция «Сохраним лес» — одна из крупных экологических инициатив России, которая стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». За три года к ней присоединилось 3 миллиона участников, которые высадили 220 миллионов деревьев.