В Дагестане прошел слет юных добровольцев

В Региональном ресурсном центре добровольчества состоялся Слет юных добровольцев. Это финальный этап проекта «Школа добрых дел. Наставник», реализуемого в рамках национального проекта «Образование» (подпроект «Социальная активность»).

На церемонии открытия мероприятия с приветственными словами выступили министр по делам молодежи Камил Саидов, советник главы региона Людмила Саидова и директор АНО «Добровольцы Дагестана» Рашид Абдуллаев.

Камил Саидов отметил важность развития наставничества и преемственности поколений в сфере добровольчества.

«Вы проводите огромную работу и за это вам большая благодарность. Мы со своей стороны готовы поддержать вас в этом благом деле», — сказал Саидов.

Участниками Слета стали 170 человек: активисты школьных добровольческих отрядов, преподаватели и кураторы, представители волонтерских организаций и другие.