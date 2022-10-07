В Дагестане прошел форум «Я люблю Россию!»

В среду, 5 октября, в актовом зале Кумыкского театра имени А.П. Салаватова прошел республиканский форум «Я люблю Россию!», организованный Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, заместитель Председателя Комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Елена Ельникова, проректор по стратегическому развитию и партнерству Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ярмош, Герои Российской Федерации Загид Загидов, Энвер Набиев, представители органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных организаций, патриотических и волонтерских движений, учащаяся молодежь и др.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. В частности он сделал небольшой экскурс в историю России, приведя в качестве примера уроки Великой Отечественной войны 1941-1945 и события 1999 года, когда банды международных террористов вторглись в Дагестан, отметив, что все эти победы дались благодаря народному единству.

Мероприятие сопровождалось насыщенной концертной программой, на которой выступили, народная артистка Республики Дагестан Зульфия Ильясова, солист Детской филармонии, финалист конкурса «Детская новая волна-2020» Мурад Хушлаев, государственный кизлярский терский казачий ансамбль, вокальный ансамбль «Берегиня» при Республиканском центре русского языка и культуры и солист Алексей Шаулов.