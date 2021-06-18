В Дагестане пройдёт Республиканский веломарафон

26 июня, в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в городе Махачкале пройдёт Республиканский веломарафон. Организатором мероприятия выступает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан при поддержке Администрации города Махачкалы. Партнёрами мероприятия выступают — Республиканский вело-клуб «Леки-Белиджи», сеть спортивных магазинов «Спортлидер», компания ОАО «Денеб», ДРОО РГИО «Студенческий центр» и магазин «Лёгкие велосипеды».

Старт веломарафона запланирован в 10.00 на площади им. Ленина в Махачкале. Регистрация участников и выдача раздаточного материала с 8:30. Маршрут: площадь им. Ленина — проспект Расула Гамзатова — Петра I – просп. Насрутдинова, 1, кольцевая (МФЦ РД) — Петра I — проспект Расула Гамзатова — площадь им. Ленина.

Принять участие в мероприятии приглашаются все любители велоспорта не моложе 14 лет. Велопробег пройдет в двух категориях: шоссейный, любители. В каждой категории определяется по три победителя, которых наградят денежными призами, кубками, медалями и дипломами. В категории «Любители» победители будут определены среди мужчин и женщин по отдельности.

В категории “Любители” победители получат:

1 место (муж/жен) – по 15 000 рублей.

2 место (муж/жен) – по 10 000 рублей.

3 место (муж/жен) – по 5 000 рублей.

Категория “Шоссейные”:

1 место – 15 000 рублей.

2 место – 10 000 рублей.

3 место – 5 000 рублей.

Всех участников веломарафона ждут памятные медали и сертификаты.

Это будет настоящий спортивный праздник для жителей и гостей столицы.

На территории площади на протяжении всего мероприятия для маленьких гостей и их родителей будет организована специальная развлекательная программа с выступлением детских аниматоров, также планируется розыгрыш велосипеда от нашего партнера сети магазинов «Лёгкие велосипеды».

Стоит отметить, что мероприятие проводится с целью профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни среди населения Республики Дагестан.