В Дагестане пройдёт республиканская акция «Знамя Победы»

Об этом сегодня на открытии патриотической акции «Вахта Памяти» сообщил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Буквально вчера мы приняли решение в Дагестане провести новый проект — организовать в ходе проведения «Вахты Памяти» мероприятия, посвящённые Знамени Победы. Они будут направлены на популяризацию нашей Победы в Великой Отечественной войне и поддержку участников специальной военной операции. Знамя Победы – священный образ и символ для каждого дагестанца, ведь именно наш земляк Абдулхаким Исмаилов, принимал участие в его установлении над Рейхстагом, воевал в составе легендарной 150 стрелковой дивизии», — отметил Меликов.

Глава Дагестана напомнил, что сформирована другая 150 стрелковая дивизия, задействованная в специальной военной операции на территории Украины: «В ней служит большое количество дагестанцев. Та дивизия, чье знамя было над Рейхстагом, и сегодня борется с нацизмом».

Акция «Знамя Победы» пройдет с 30 апреля по 10 мая во всех городах и районах Дагестана.