В Дагестане пройдёт конкурс на лучший перевод стихов Расула Гамзатова на английский язык

Конкурс на лучший перевод стихотворений народного поэта Расула Гамзатова на английский язык планируют провести в Дагестанском государственном университете в честь 100-летия со дня рождения поэта.

По словам преподавателя факультета иностранных языков дагестанского госуниверситета и автора проекта Саидат Магомедовой, ранее стихи Расула Гамзатова, который писал в основном на аварском языке, переводились на английский на основе уже переведенных произведений с русского языка, что «значительно искажало качество и адекватность перевода».

«В данном проекте планируется в качестве конкурсного задания предложить подстрочные переводы на русский и английский языки оригиналов произведений с целью сохранения и передачи его национального колорита», — отметила Магомедова.