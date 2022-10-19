В Дагестане пройдёт Фестиваль рыболовного туризма

22 октября на туристско-рыболовной базе «Аджи-Папас» в Каякентском районе пройдет VI Фестиваль рыболовного туризма «Рыбалка в Дагестане». Организатором мероприятия является Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД при содействии администрации Каякентского района и РОО «Дагохотрыболовобщество».

Участниками фестиваля могут стать: команды индивидуальных любителей рыбалки, семейные и корпоративные команды, команды районов и городов, а также вузов и предприятий из Республики Дагестан и субъектов СКФО и ЮФО.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить бланк заявки и отправить его на электронную почту: kristina.vladi@list.ru или на WhatsApp по номеру +7 906 449-74-74. Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, дипломами и ценными призами. Участие бесплатно.

Приглашаем всех любителей рыбалки!

Телефон для справок: +7 906 449-74-74.