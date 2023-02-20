В Дагестане пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

21 февраля в 14:00 Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа войск национальной гвардии России под руководством подполковника В.Бурмистрова выступит во Дворце культуры в г.Дагестанские огни;

Патриотический форум-акцию «Россия-Родина-Мать» организует Республиканский дом народного творчества 22 февраля в 15:00 на центральной площади г.Махачкалы;

Артисты Дагестанской филармонии им. Т. Мурадова совместно со 102-й бригадой Росгвардии под управлением Магомеда Магомедова и Ильяса Бектемирова 23 февраля в 16:00 порадуют зрителей концертной программой в зале Кумыкского театра;

25 февраля в 13:00 Дагестанский театр кукол приглашает горожан принять участие в акции «В театр с дедушкой и папой», в рамках которой запланированы театрализовано-концертное представление и показ спектакля.

Ряд концертов пройдёт и в муниципалитетах региона.