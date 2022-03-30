В Дагестане пройдет «Вахта Героев»

С 30 марта по 2 апреля 2022 года в Республике Дагестан пройдет «Вахта Героев».

Проект направлен на популяризацию героической истории нашего народа на примере боевых подвигов защитников родины.

В этом году в республику прибудет 14 Героев Российской Федерации во главе с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президентом Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев», Героем Российской Федерации, генерал-полковником Владимиром Шамановым.

Напомним, что «Вахта Героев» уже третий год подряд реализуется в Республике Дагестан Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, где целью проекта является патриотическое воспитание молодого поколения граждан Республики Дагестан через живое общение с Героями России, совершившими подвиги во имя Отечества.

Отмечается, что в рамках всероссийской патриотической акции в городах и районах Дагестана пройдут встречи Героев Российской Федерации с молодежью и представителями общественных и патриотических организаций, в ходе которых молодое поколение республики через живое общение познакомится с современными героями Отечества и героическими страницами военной прошлой и настоящей истории России.

Встречи пройдут с учащейся молодежью, юнармейцами, волонтерами, представителями общественных молодежных организаций и кадетами в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Кизляре, Хасавюрте, Избербаше, Дербентском, Карабудахкентском, Ботлихском, Кумторкалинском районах.

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