В Дагестане пройдет Международное ралли «Шелковый путь» — 2022

В Дагестане пройдёт SILK WAY RALLY 2022. Соревнования начнутся в Астрахани и завершатся в Москве. Общая протяженность маршрута составит 4380 километров, из которых 2800 километров составят спецучастки.

Совместно с SILK WAY RALLY 2022 пройдет этап чемпионата России по ралли-рейдам – баха “Золото Кагана”, который будет состоять из двух скоростных этапов со стартом и финишем в Астрахани.По маршруту ралли « Шелковый путь»-2022 участники проедут и через территорию Кизлярского, Ногайского,Тарумовского районов и города Южно-Сухокумск Дагестана.

Организаторами Международных ралли «Шелковый путь» — 2022 является Виктор Кирьянов – Президент Российской автомобильной федерации и Владимир Чагин, руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» и его заместитель Виктор Соколов.