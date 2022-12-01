В Дагестане пройдет IX парламентский форум «Историко-культурное наследие России»

Об этом Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила во время встречи с руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства.

Председатель СФ рассказала, что предстоящий Форум будет приурочен к 100-летнему юбилею выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова, внёсшего неоценимый вклад в развитие национальной культуры своего народа и российской культуры в целом. По этому случаю спикер верхней палаты пригласила деятелей культуры принять в нём участие.

«Верхняя палата парламента уделяет большое внимание сохранению историко-культурного наследия, регулярно проводит крупные мероприятия, посвящённые этой теме, в разных регионах», – заявила Председатель СФ.

Валентина Матвиенко также напомнила, что при непосредственном участии Совета Федерации в России появился новый праздник – День народных художественных промыслов.