В Дагестане пройдет акция «Сохраним лес»

В целях привлечения внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, а также оказания поддержки федеральному проекту «Сохранение лесов» планируется проведение Всероссийской осенней акции «Сохраним лес».

Мероприятие будет проходить на всей территории Российской Федерации в период осеннего сезона 2022 года. В большинстве же регионов акция началась с августа. В связи с климатическими условиями на территории Дагестана акция будет проходить в период с 01.10.2022 по 20.12.2022.

На сегодняшний день подобрано 42 участка по республике на площади 36,9 га с количеством высаживаемых саженцев и деревьев 53,3 тыс.шт., подбор участков продолжается.

В основном для посадки будут использованы породы: сосна, дуб, ясен, вязь, акация. В посадке саженцев могут принять участие все желающие. Для этого необходимо обратиться в лесничество по месту проживания. В Махачкале можно обратиться в Комитет по лесному хозяйству РД по улице Гагарина, 51.