В Дагестане проходит масштабная проверка продуктов питания в социальных учреждениях

В Дагестане проверят качество продукции, поставляемой в социальные учреждения.

Заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание, посвященное проведению проверок качества продукции, приобретаемой для государственных бюджетных учреждений республики, в том числе детских садов и школ.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил о поручении врио Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова проверить качество продукции, поставляемой в школы, детские сады, больницы республики. Также поручено проработать меры поддержки местных товаропроизводителей, которые готовы обеспечить социальные учреждения экологически чистой дагестанской продукцией.

Специальная рабочая группа проводит проверку во всех социальных учреждениях.