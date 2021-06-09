В Дагестане проходит конференция, посвященная активному долголетию

В Махачкале подвели итоги реализации государственной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения». Сергей Меликов принял участие в конференции.

Среди приглашенных был директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин и заведующий отделением этого же института Михаил Просянников.

Сергей Меликов поблагодарил гостей за идею проведения конференции. Глава республики добавил, что недавно посетил Центр урологии для ознакомления с передовыми практиками лечения и диагностики.

На конференции речь в частности шла о важности борьбы с онкологическими заболеваниями.

В целом увеличение активной жизни людей будет достигаться с помощью регулярных занятий физкультурой.

Врио Главы Дагестана предложил создать три площадки по оказанию медицинской консультативной помощи: в южной, северной и горной части республики.

В завершение Сергей Меликов пожелал конференции плодотворной работы.