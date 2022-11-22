В Дагестане проходит «Кавказский диалог — 2022»

С 20 по 24 ноября Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в партнёрстве с Министерством по делам молодежи Республики Дагестан проводит научно-образовательную программу «Кавказский диалог – 2022», которая проходит в Махачкале и Дербенте.

Тема мероприятия – «Кавказ в меняющемся мире». Программа включает в себя лекции, круглые столы, панельные дискуссии и интерактивную часть. Экспертами мероприятия выступят ведущие ученые в области международных отношений, известные политологи, политики, историки, представители общественных организаций. В рамках программы участники и гости посетят достопримечательности Республики Дагестан.

Научный руководитель программы – Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика».

Участниками стали представители Азербайджана, Армении, Грузии, российских регионов, а также специалисты-кавказоведы из других государств.

21 ноября программа Кавказского диалога прошла в ректорате Дагестанского государственного университета. 22 и 23 ноября мероприятия состоялись в городе Дербент, на базе отеля «Алые паруса».