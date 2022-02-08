В Дагестане продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В текущем году в рамках реализации на территории региона национального проекта «Безопасные качественные дороги» около восьми километров дорог будут расширены до четырёх полос. В том числе автодорожный участок в обход села Манас с подъездом к санаторию «Каспий» и четырёхкилометровый участок автодороги Махачкала-Гуниб. Об этом сообщил врио вице-премьера РД Батыр Эмеев. Кроме того, с 2022 по 2023 годы в республике начнутся работы по устройству четырёхполосного движения ещё на пятидесяти километрах федеральных дорог.

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