Здравоохранение

В Дагестане продолжается развитие скорой медицинской помощи

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В республике продолжаются мероприятия по развитию службы скорой помощи. В этих целях Министерство здравоохранения РД запросило увеличить штат сотрудников, также поэтапно увеличивается количество бригад на территориях с повышенной нагрузкой. Так, по пять бригад добавлены в службу скорой помощи городов Махачкалы и Дербента. Кроме того, межрайонные станции скорой помощи пополняются новыми автосредствами: по одной машине скорой помощи с полной комплектацией было передано в межрайонные станции скорой медицинской помощи городов Хасавюрт, Кизляр, Кизилюрт и Буйнакск.

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