В Дагестане приступили к севу озимых зерновых культур

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия Аджекова, в этом году планируется посеять 96 тыс. га озимых зерновых культур.

На сегодняшний день посеяно около 8 тыс. га и вспахано – 80 тыс. га. Обеспеченность сельхозпроизводителей в семенном материале составляет более 90%. В проведении озимого сева задействовано около 650 полевых агрегатов.

Руководитель минсельхоза также отметил, что Минсельхозпрод Дагестана совместно с ФГБУ «Минмелиоводхозом» проработали вопрос продления срока подачи поливной воды до 5 октября, это позволит обеспечить проведение влагозарядкового полива, что является одной из составляющих получения гарантированного урожая озимых культур.