В Дагестане приняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса

По итогам заседания Оперативного штаба по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан было поручено:

Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

обеспечить отбор клинического материала и доставку в лаборатории республики медицинскими организациями для выявления возбудителя COVID-19 методом ПЦР не менее 200 исследований на 100 тысяч населения, соблюдение сроков получения результатов тестирования (в течение 48 часов), сохраняя необходимый уровень проводимых тестирований в период новогодних праздничных дней;

обеспечить необходимый резерв коечного фонда в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, в период новогодних праздничных дней;

обеспечить бесперебойную работу службы скорой и неотложной медицинской помощи с учетом возможного увеличения числа обращений за медицинской помощью в период новогодних праздничных дней (травмы, отравления и пр.);

совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан организовать необходимое взаимодействие с профильными федеральными ведомствами для обеспечения поставок лекарственных препаратов для нужд медицинских и аптечных организаций в необходимых объемах, обратив особое внимание на достаточность запаса лекарств в период новогодних праздничных дней;

обеспечить своевременное и полное представление

совместно с ТО Росздравнадзора по Республике Дагестан обеспечить постоянный мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стационарных, амбулаторных условиях, а также их наличие в аптечных учреждениях республики;

совместно с государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан организовать представление необходимой документации и осуществление специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, за декабрь в декабре 2020 года.

Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан, Управлению Роспотребнадзора по Республике Дагестан, главам муниципальных районов, городских округов, городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» проводить мониторинг размещаемых в сети «Интернет», социальных сетях объявлений, рекламы о проведении праздничных торжеств, посвященных Новому году и Рождеству, концертов, развлекательных мероприятий и принимать соответствующие меры реагирования;

Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан провести разъяснительную работу с предпринимательским сообществом республики о необходимости соблюдения ограничительных мер, введенных на территории республики.

Поручить руководителям органов исполнительной власти, рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов, городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

своевременно передавать информацию в территориальные органы Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан о местах проведения массовых мероприятий для обеспечения безопасности их проведения;

обследовать перед праздничными днями с привлечением при необходимости специалистов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан свои объекты на предмет пожарной безопасности.

Министерству энергетики Республики Дагестан, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан разработать график взаимодействия со службами, оперативно реагирующими на аварийные ситуации (газоснабжающие, энергоснабжающие и иные организации).

Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов, городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

организовать тесное взаимодействие на местах со структурами, задействованными в обеспечении общественной безопасности и правопорядка;

проверить противопожарное состояние на объектах с круглосуточным пребыванием детей, пожилых людей, инвалидов, состояние антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов;

организовать дежурство в муниципальных образованиях для оперативного реагирования, добиваться строгого соблюдения введенных ограничительных мер на объектах торговли, общепита, транспорта;

особое внимание уделить безопасному проведению мероприятий с участием детей, особенно с учетом погодных условий;

активизировать разъяснительную работу с населением о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, важности соблюдения требований масочного и дезинфекционного режима, а также максимального снижения числа контактов с людьми, не состоящими в близком круге общения, в том числе ограничения числа участников семейных торжеств;

при организации праздничных мероприятий на открытом воздухе ограничить число участников до 50 человек;

организовать проведение праздничных представлений с учетом разработанной Министерством культуры Республики Дагестан программы новогодних мероприятий;

при организации работы спортивных сооружений на открытых площадках не допускать массового скопления людей, обеспечить соблюдение дезинфекционного режима и социального режима в пунктах проката и раздевалках;

усилить контроль в городском и пригородном транспорте за соблюдением масочного режима, мойкой и дезинфекцией салонов в течение дня;

при туристических поездках организованных групп людей, включая детские организованные группы, обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических мер, включающих использование масок и дезинфицирующих средств, составление графика посещения объектов культуры для обеспечения социальной дистанции;

обеспечить контроль (с проведением рейдов) за соблюдением противоэпидемических требований на предприятиях, предоставляющих услуги населению, а также за закрытием банкетных залов и запретом работы организаций общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов.

Рекомендовать хозяйствующим субъектам независимо от организационно-правовой формы, руководителям государственных и муниципальных учреждений (предприятий), предприятий сферы услуг, торговых центров (магазинов):

усилить контроль за соблюдением режима и использованием санитайзеров;

организовать работу «фудкортов», размещенных в торговых центрах, с обязательным перерывом для дезинфекционной обработки буфетов, столов и помещений для приема пищи через каждые три часа;

обеспечивать дезинфекцию помещений торговых центров в течение дня и по окончании рабочего дня, еженедельное проведение генеральной уборки с дезинфекцией.