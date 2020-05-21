В Дагестане принят пакет законов, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства

Парламент Дагестана принял ряд законопроектов для поддержки малого и среднего бизнеса. Они касаются самозанятых, сельхозтоваропроизводителей и других категорий бизнеса.

Для них снизят налог на имущество, а многодетные семьи не будут платить транспортный налог. Эти меры принимаются для снижения негативных для бизнеса последствий от пандемии.

В республике введен «Налог на профессиональный доход». Это специальный налоговый режим, когда устанавливается 4 % от заработка физических лиц и 6% с дохода юридических лиц.

Физлица, выплачивающие налог на профессиональный доход, не будут платить налог на доход физлиц. Специальный налоговый режим дает право плательщикам налогов получить вычет до 10 000 рублей. Они не предоставляют отчеты, не обязаны использовать кассовые аппараты, а это льгота для самозанятых.