В Дагестане при поддержке «Единой России» в 2023 году откроется больше 50-ти спортивных объектов

В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» на территории Республики Дагестан планируется открыть 2 ФОКОТа, 2 ФОКа, установить 10 мини-футбольных полей и 40 воркаут-площадок. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе партии.

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов) ведется в селении Сергокала Сергокалинского района и в селении Хунзах Хунзахского района. В 2022 году на эти цели выделено 54 млн рублей. Планируемый срок открытия – второй квартал 2023 года. Также в текущем году запланировано открытие двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Дербенте и селении Эндирей Хасавюртовского района, строительство которых было начато в 2022 году.

В общеобразовательных организациях республики установлено 11 мини-футбольных полей в 10 муниципальных образованиях, а также 42 воркаут-площадки в 15 муниципалитетах. Помимо этого, построено 2 ФОКОТа – в селе Карата Ахвахского района и городе Дербенте.