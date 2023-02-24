Общество

В Дагестане предложили сократить сроки согласований проектов догазификации домов

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В частности, как отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров, порой сроки подведения газопроводов к домам жителей Дагестана затягиваются из-за долгого согласования проектов администрациями муниципалитетов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, сроки согласования составляют порядка 2-2,5 недель. В этой связи, Ленар Мансуров предложил сократить сроки согласования проектов по объектам догазификации до двух рабочих дней с момента внесения.

Отметим, что всего дагестанцы подали более 5100 заявок на участие в бесплатной догазификации, из которых 800 были отклонены.

Также уже заключено почти 2900 договоров на технологическое присоединение к сетям газопровода, что составляет 65% от принятых заявок.

Чтобы ускорить темпы проведения работ, как отметили в компании, в 2023 году планируется дополнительно закупить 28 единиц спецтехники. Ранее в 2022 году на вооружение газовых служб уже поступило порядка 10 спецмашин.

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