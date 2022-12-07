В Дагестане появится сервисный центр Минского тракторного завода

Для проработки вопроса открытия ремонтного центра в Дагестан прибыли представители ОАО «Минский тракторный завод».

Как отметил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, в Республике Дагестан активно используется техника производства ОАО «МТЗ».

Спросом пользуются колесные тракторы мощностью 82 л/с, которые составляют основу тракторного парка сельского хозяйства Республики Дагестан, это около 70%, а также почвообрабатывающая и посевная техника, техника для внесения удобрений и защиты растений, кормозаготовительная техника

(в том числе кормоуборочные комбайны «КСК»), зерноуборочные комбайны, прицепы тракторные и погрузчики.

Ежегодно сельхозтоваропроизводителями республики закупается около 50-100 тракторов марки МТЗ.

В рамках визита в республику в течение нескольких дней специалисты белорусского предприятия посетят ряд промышленных предприятий, ознакомятся с парком техники, побывают на полях агрофирмы «Татляр», АО «им. Наримана Алиева» и др.