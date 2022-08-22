В Дагестане потратят до 1,3 млрд рублей по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Более 1,3 млрд рублей предусмотрели в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

На повестке дня стояли несколько вопросов: подготовка объектов ЖКХ к зиме, реализация программы капремонта школ, внесение изменений в законодательные акты, направленные на господдержку инвестиционной деятельности в республике и другие.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в настоящее время состояние жилищно-коммунального хозяйства республики оставляет желать лучшего, а работа по его реформированию является недостаточной. Он напомнил, что Правительством России принято решение по выделению Дагестану субсидии на реализацию региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в сумме более 735 млн рублей.

По информации Минстроя РД, готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 62%. Так в городах и районах подготовлено 7,9 млн кв. м жилищного фонда, 229 котельных, 13 центральных тепловых пунктов, выполнены работы по капитальному ремонту 73,9 км ветхих водопроводных сетей, 18,5 км – канализационных и 16,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Министр Артур Сулейманов озвучил, что с 1 ноября 2021 года по 1 мая 2022 года в системе ЖКХ зарегистрировано 1022 происшествий, в том числе: на объектах электроснабжения – 881, газоснабжения – 69, водоснабжения – 31, эксплуатации жилищного фонда – 21 и теплоснабжения – 20.

Среди основных причин, по которым происходят регулярные аварии на объектах ЖКХ, министр назвал недостаточное финансирование органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями мероприятий по ремонту и замене изношенных основных фондов в период подготовки к отопительному сезону.

Группой компаний Газпром межрегионгаз уже выполнены работы по проведению приборного обследования газопроводов на герметичность и сплошность изоляции 74 км, техническому обслуживанию запорной арматуры 18 381 единиц, покраске надземных газопроводов 44,2 км, капитальному ремонту линейной части надземного газопровода 540 метров, диагностике газопроводов 58,65 км и текущего ремонта газораспределительных пунктов 18 единиц.

Подводя итоги заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал администрациям городских округов и муниципальных районов республики создать муниципальные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 2022–2023 годов и комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, а также принять меры по погашению просроченной дебиторской задолженности теплоснабжающих организаций за поставленные энергоресурсы.