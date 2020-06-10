Здравоохранение

В Дагестане полсотни пациентов выписаны из мобильных госпиталей в связи с выздоровлением

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С 23 мая в Дагестане развернуты два мобильных госпиталя Министерства обороны РФ на двести пациентов. Здесь проходили лечение от коронавируса сто двадцать жителей районов республики.

На данный момент пятьдесят человек выписаны домой, остальные пациенты продолжают лечение. Медицинский персонал госпиталей в числе двухсот человек оказывает квалифицированную помощь гражданам с применением современного медицинского оборудования.

Напомним, мобильные госпитали развернуты в селе Ботлих и в Буйнакском районе.

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