В Дагестане подвели предварительные итоги исполнения республиканского бюджета за 2022 год

Сергей Меликов провел совещание по исполнению республиканского бюджета за 2022 год. В том числе были подведены итоги реализации национальных проектов.

Совещание с республиканскими и муниципальными органами власти началось с обсуждения аварийных отключений электричества и газа в Дагестане.

«Аномальный уровень осадков дает о себе знать, но когда у человека отключается газ, потом свет, и, как следствие отключается вода, ему, конечно, все равно, чем это обусловлено, когда он ни приготовить ничего, ни согреть своих домочадцев не может.

Общие фразы здесь не работают, нужно предпринимать конкретные шаги на местах. Главы муниципальных образований, главы сельских поселений, которые находятся наиболее близко к людям, должны уметь оперативно решать проблемы: организовывать штабы, активистов, добровольцев, неравнодушных людей, проводить подворовые обходы, уточнять, где находятся люди с новорожденными детьми, пожилые, с заболеваниями. Когда люди пытаются дозвониться в разные инстанции, а дозваниваются только в МЧС – это ненормально», – подчеркнул руководитель республики.

Как отмечает МЧС Дагестана, за двое суток поступило более 69 тыс. звонков по вопросам аварийных отключений из 49 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

Переходя к основной повестке, глава региона подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в республике в 2022 году характеризовалась положительной динамикой и ростом основных экономических показателей.

В ходе исполнения бюджета, по словам Сергея Меликова, были созданы определенные резервы, которые вкупе с другими мерами поддержки экономики позволили безболезненно пройти санкционное давление.

В 2022 году в доход республиканского бюджета РД, по данным на 1 января 2023 года, поступило 195,1 млрд рублей, что на 22,3 млрд больше, чем в 2021 году.

В составе бюджета были предусмотрены средства на реализацию национальных проектов, и наибольшая сумма направлена на мероприятия по таким направлениям, как демография, образование, здравоохранение, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги.

При этом кассовое исполнение республиканского бюджета по расходам составило 96 % от годового плана. Если за 2021 год сумма неиспользованных средств составляла 12,5 млрд рублей, то по итогам 2022 года остатки составили 5,5 млрд рублей.

По Республиканской инвестиционной программе завершены строительные работы по 117 объектам, в числе которых 14 школ на 5860 ученических мест; 57 детских садов на 8820 мест; 2 объекта здравоохранения;12 спортивных сооружений; 17 объектов газификации; 14 объектов водоснабжения и 1 объект водоотведения.

Республиканские министерства и ведомства обеспечили своевременное и эффективное освоение выделенных бюджетных средств в 2022 году. В этой связи Сергей Меликов поблагодарил за проведенную работу Правительство Дагестана под руководством премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По информации счётной палаты в 2022 году расходы на реализацию нацпроектов профинансированы в сумме 35 млрд 889 млн рублей. Ответственными исполнителями региональных проектов в 2022 году было заключено 1 240 контрактов (договоров) на общую сумму 24 млрд 205 млн рублей.

Сергей Меликов в этой связи еще раз напомнил, что достижение индикаторов реализации национальных проектов для региона очень важно, и поэтому их исполнение должно быть на постоянном контроле.